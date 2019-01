Suspensas buscas por vítimas da rutura de barragem no Brasil

Hoje às 01:08 Facebook

Os bombeiros suspenderam na noite de sábado as buscas pelas vítimas da rutura de uma barragem no município de Brumadinho, no Brasil, que provocou pelo menos 34 mortes e 300 desaparecidos.

De acordo com fontes dos bombeiros, citadas pelo portal G1, as buscas, com cerca de 200 operacionais no terreno, foram interrompidas às 20 horas de sábado (meia noite em Portugal continental) e serão retomadas às 4 horas locais (6 horas em Portugal continental).

A rutura da barragem da empresa de mineração Vale no município de Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, ocorreu na sexta-feira e causou uma avalanche de lama e resíduos minerais, provocando pelo menos 34 mortos, segundo o último balanço dos bombeiros.

Segundo o levantamento do governo de Minas Gerais, até ao momento foram resgatadas 366 pessoas, sendo 221 funcionários da empresa Vale e 145 subcontratados.

Há cerca de 300 desaparecidos e os bombeiros confirmaram que 23 pessoas foram encaminhadas para hospitais da região e que 81 estão desalojadas devido à rutura da barragem.

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, considerou ser muito difícil resgatar pessoas com vida dos escombros.

Há quase três anos, outra barragem da empresa Samarco, controlada pelos acionistas Vale e BHP, rebentou também no estado de Minas Gerais, na cidade de Mariana, originando uma torrente de lama que destruiu fauna, flora e construções ao longo de 650 quilómetros.

Este desastre causou 19 mortos, além de ter deixado desalojadas milhares de famílias.

A Vale anunciou hoje que disponibilizou mais de um milhão de litros de água potável para servir a população, na sequência dos danos provocados pelo incidente.

"Quase 700 ligações já foram recebidas pelos canais de atendimento", afirmou a empresa, em comunicado.

Indicou também que disponibilizou "acomodações para mais de 800 pessoas, além de 40 ambulâncias e um helicóptero para apoio ao resgate".

"Para o acolhimento e identificação das vítimas, empregados e voluntários atuam nos postos de atendimento. Foram providenciados também três camiões cisterna, 500 kits de higiene pessoal, 200 kits de lanche e 200 quilos de ração animal", lê-se no documento.