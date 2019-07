Talibãs e responsáveis afegãos vão encontrar-se domingo no Catar

Ontem às 22:46 Facebook

Os responsáveis afegãos e os talibãs vão encontrar-se no domingo no Catar para tentar mais uma vez chegar a um acordo político e acabar com a presença militar dos Estados Unidos, anunciaram responsáveis alemães e norte-americanos.

A Alemanha, que coorganiza as negociações com o Catar, salientou que todos os afegãos vão estar presentes no local "a título pessoal e em pé de igualdade".

Os talibãs recusaram-se a negociar com o Presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, e numa tentativa anterior de trazer as duas partes de volta à mesa das negociações fracassou depois de um desentendimento sobre os participantes.

A Alemanha, que desempenha um papel fundamental no apoio internacional ao governo afegão, e o Catar, que tem contactos com os talibãs, disseram que foram enviados convites para o diálogo em Doha no domingo e segunda-feira.

Markus Potzel, representante especial alemão para o Afeganistão e o Paquistão, afirmou, em comunicado divulgado hoje pelos Estados Unidos, que o Afeganistão está num "momento crucial, quando tem a oportunidade de progredir em direção à paz".

Zalmay Khalilzad, o negociador norte-americano que realizou várias rondas de negociações com o os talibãs, principalmente no Catar, disse que o diálogo é parte essencial de qualquer acordo de paz.

"Aceitar um ao outro, procurar consenso e concordar em resolver as diferenças políticas sem violência é o que temos que aprender com a tragédia dos últimos 40 anos", disse Khalilzad.