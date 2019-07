Taxista esfaqueado ao tentar defender filha de um grupo de rapazes

Hoje às 09:59 Facebook

Um homem foi internado em estado grave depois de ter sido atacado à faca, em Barcelona, quando defendia a filha de um um grupo de jovens

O incidente teve lugar na madrugada de sábado. Um grupo de jovens apunhalou um taxista, no centro da capital catalã. De acordo com o jornal "La Vanguardia", o homem acorreu ao pedido de ajuda da filha, que lhe ligou a dizer "que estava com problemas".

Quando chegou ao local, viu a filha rodeada por um grupo de rapazes, entre os 17 e os 18 anos, que a estavam a incomodar. Ao descer da viatura foi atacado por alguns dos rapazes que o esfaquearam. Apesar da violência dos golpes, o homem encontra-se livre de perigo.

As autoridades locais foram alertadas para um incidente às 3 horas e quando chegaram ao local viram um homem ferido. Os serviços de emergência médica levaram a vítima para o hospital.