Taxistas de Vigo serão obrigados a esperar que passageiras entrem em casa

O conselho municipal de Vigo aprovou uma medida que exige que os taxistas da cidade fiquem à espera que as passageiras entrem em casa, com o objetivo de garantir a segurança das clientes.

A nova norma, aprovada na passada quarta-feira, abrangerá 550 profissionais e partiu do coletivo de taxistas, face ao aumento de casos de assédio e maus-tratos.

Os taxistas passam a ter a obrigação de aguardar pela entrada das passageiras - que o peçam - no local de destino antes de seguirem viagem, com vista a garantir a sua segurança.

Manuel Chorén, presidente da Associação dos Taxistas, explicou ao jornal "La Voz de la Galicia" que a medida pressupõe para o taxista "apenas alguns segundos de espera" e para as mulheres dá uma tranquilidade que antes nem sempre era garantida.

Em fevereiro, Vigo também começou a implementar outra medida com vista à segurança das mulheres, desta vez, aplicada aos autocarros noturnos, com as "paradas anti-assédio", segundo informa o jornal ABC. As mulheres que pretendem sair o mais perto possível de casa ou do local para onde vão, fora das paragens já incluídas no percurso, devem avisar o motorista logo que entram no autocarro e permanecer sentadas à frente.

Há vários anos que na região da Galiza se decidiu que os taxistas devem transportar mulheres vítimas de maus-tratos até outra residência, ficando os custos a cargo do governo autónomo.

Na portaria aprovada na quarta-feira também estão contempladas medidas relacionadas com a indumentária do taxista que não deve incluir calções curtos e chinelos.