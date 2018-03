Técnica de laboratório contaminou amostras de sangue com tuberculose

Hoje às 17:15 Facebook

Uma técnica de um laboratório de Saragoça, em Espanha, foi condenada esta quarta-feira a cinco anos de prisão e a pagar indemnizações num total de quase 20 mil euros por ter colocado a bactéria da tuberculose em amostras de sangue de cinco pacientes, por vingança.

A técnica em questão trabalhava no Laboratório de Diagnóstico Clínico do Hospital Universitário Miguel Servet, de Saragoça, desde 2011, e, em março de 2016, foi avisada de que seria transferida de departamento A mulher não terá concordado com a alteração e, segundo o jornal "El Mundo", "guiada pelo ressentimento e rancor", decidiu manipular as amostras que chegaram à secção no último dia de trabalho lá.

De acordo com a sentença, a acusada terá utilizado a amostra de controlo da doença, enviada - como é habitual - para o hospital e introduziu a bactéria da tuberculose nas amostras que chegaram naquele dia.

Na altura, os responsáveis pelo serviço consideraram que se tratava de uma contaminação cruzada ou acidental, descobrindo, depois, que eram falsos resultados positivos intencionais. Vários pacientes terão, por isso, começado a tomar medicação apropriada para o tratamento da doença sem terem necessidade.

No mês seguinte, a mulher terá voltado a contaminar mais amostras de sangue e frascos de análises, mas, desta vez, fora das zonas de segurança e criando, por isso, risco de contaminação para ela e para os colegas. Além disso, a acusada terá também manipulado resultados médicos.

A técnica foi detida em junho de 2016 tendo na sua posse etiquetas que tinha utilizado para manipular os resultados.

Cinco anos de prisão e quase 20 mil euros em indemnizações

O Tribunal Superior de Justiça de Aragão considerou como provado que a acusada manipulou resultados médicos, pôs em risco os seus colegas de trabalho e quebrou as regras de ética e deontologia profissional. Por este motivo, condenou-a a penas de dois e três anos por um crime de risco e outro por falsidade em documento público, respetivamente.

Para além disso, a técnica do laboratório também terá de indemnizar as cinco pessoas prejudicadas pela manipulação dos resultados, com a responsabilidade civil subsidiária do Serviço Aragonês de Saúde, em 11.639 euros. Ao Serviço de Saúde da região terá de pagar 8473 euros pelos prejuízos materiais causados.