Telefonista de apoio à vítima castigada por denunciar agressor durante horário laboral

Uma telefonista do serviço regional de atendimento a vítimas de violência doméstica, na Andaluzia (Espanha), foi sancionada por se ter ausentado do trabalho para ir à polícia denunciar um homem que a terá insultado no trajeto para o emprego.

A mulher, que trabalha como operadora na Salud Responde (linha telefónica de assistência médica), esteve duas horas e meia na esquadra da polícia de Jaén, tendo a empresa empregadora, a Illunion, decidido retirar esse tempo do salário, no fim do mês, avança o "El País".

A firma, pertencente ao grupo ONCE, alega que a situação se deveu a um "erro administrativo", mas a posição do sindicato é contrária. "Não houve erro administrativa porque a funcionária tem dois emails a confirmar que o dinheiro ia ser retirado da folha de pagamentos, segundo confirmou a central da empresa em Sevilha", assegurou Carlos Avellán, delegado da Central Sindical Independente e de Funcionários (CSIF), citado pelo jornal espanhol.

De acordo com o "El País", a mulher saiu de casa para trabalhar às 7 horas e terá sido insultada na rua por um homem. "Assustada, a trabalhadora entrou no carro, tendo sido persguida pelo veículo do indivíduo até ao emprego", descreveu o sindicato, acrescentando que, "durante o trajeto, (o homem) lhe deu um toque na parte traseira do carro".

A mulher terá chegado ao emprego com um ataque de ansiedade e decidiu ir à polícia para fazer uma denúncia. Quando regressou, a funcionária foi informada de que o valor correspondente ao número de horas que tinha estado ausente ia ser retirado do vencimento, mesmo depois de esta ter explicado os motivos.

O sindicato, que fez várias denúncias do caso à Inspeção do Trabalho, acusa a empresa de ser "incongruente" uma vez que a funcionária atuou da mesma forma que a Salud Responde aconselha as mulheres a atuar.

Entretanto, o município de Jaén exigiu à Junta de Andaluzia que investigasse de "forma urgente" a situação, de forma a que "não voltasse a repetir-se".