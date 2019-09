Telemóvel a carregar explodiu e matou jovem durante o sono

Hoje às 18:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma rapariga de 14 anos morreu depois de o telemóvel, deixado a carregar na almofada, ter explodido enquanto dormia, no Cazaquistão.

A jovem Alua Asetkyzy Abzalbek, que vivia em Bastobe, no Cazaquistão, foi para a cama enquanto ouvia música no telemóvel. Na manhã seguinte, foi encontrada morta depois de a bateria do dispositivo ter explodido perto da sua cabeça. De acordo com a Polícia local, citada pelo jornal "Daily Mail", o telemóvel estava a carregar em cima da almofada da cama. A vítima terá sofrido ferimentos graves na cabeça e morrido de forma imediata.

Quando os médicos foram chamados pelos pais, que estavam devastados, declararam o óbito no local. Especialistas confirmaram mais tarde que o telemóvel explodiu ao início da manhã, depois de ter aquecido demasiado enquanto carregava, e essa foi a causa da morte, descrita como um "acidente trágico".

A marca do telemóvel não foi divulgada.