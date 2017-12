Telespetadora salva apresentador de cancro com diagnóstico pela TV

Ontem às 19:14 Facebook

Uma telespetadora atenta do programa britânico "Serial Killer", de Piers Morgan, alertou esta semana o apresentador para uma mancha suspeita no peito, que, mais tarde, se confirmou serem indícios de cancro.

O apresentador de "Good Morning Britain", de 52 anos, revelou que recebeu um e-mail de uma telespetadora, Gillian Nuttall, fundadora da instituição de solidariedade "Melanoma UK", preocupada com uma mancha na zona do peito do jornalista.

"Piers, correndo o risco de parecer lunática, estava a ver o seu programa e reparei que tinha uma mancha no seu peito. Já a foi verificar?", escreveu.

Em resposta, Piers adiantou que foi a um dermatologista que, "imediatamente cortou a mancha", e confirmou que poderia se tornar em cancro. "Deem àquela mulher um prémio! Obrigada, Gillian. Oh a ironia de um "serial killer" inadvertidamente ter ajudado a salvar a minha vida. Feliz Natal!", agradeceu.

Gillian escreveu nas redes sociais: "Ele estava a entrevistar um assassino em série e eu estava a ver - ele tinha uma camisa aberta que me chamou à atenção". "Parei e olhei de perto e aquilo realmente preocupou-me, então, fui à procura do seu e-mail", confessou. "Eu estava certa. Eu não tenho um fetiche pelo Piers Morgan", brincou.

Segundo o "The Sun", o apresentador britânico já teve, em setembro, um "enorme nódulo" removido das suas costas, mas, depois de um dia, já se encontrava a trabalhar.