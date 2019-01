Temperaturas extremas já mataram 12 pessoas nos EUA

Hoje às 11:48 Facebook

Twitter

Partilhar

A vaga de frio extremo que afeta os Estados Unidos fez, nos últimos dias, pelo menos doze mortos. As temperaturas baixas vão continuar nesta quinta-feira e os moradores dos estados do centro-oeste do país foram aconselhados a permanecer em casa.

Pelo menos doze pessoas morreram nos Estados Unidos devido ao vórtice polar. Os com os termómetros a registarem temperaturas negativas, 250 milhões de pessoas vão viver com temperaturas abaixo dos 28ºC negativos até ao final da semana. As temperaturas desceram até aos -30ºC em Chicago e -37ºC na Dakota do Norte, mais frio que algumas partes da Antártida.

Hipotermias e acidentes rodoviários foram as principais causas das mortes provocadas devido ao mau tempo, e várias pessoas foram hospitalizadas com queimaduras na pele devido à exposição ao frio.

Entre os doze mortos está um homem de 75 anos atingido por um limpa-neves na área de Chicago e um estudante da Universidade de Iowa. Mortes relacionadas ao clima de frio extremo foram relatadas em Michigan, Iowa, Indiana, Illinois, Wisconsin e Minnesota.

Centenas de escolas e universidades estão encerradas, mais de 1500 voos foram cancelados nos aeroportos em Chicago e alguns comboios foram suspensos. Os correios norte-americanos não estão a fazer entregas nos pontos mais frios e os restaurantes, museus e lojas estiveram fechados durante a quarta-feira.

Dezenas de abrigos para aquecimento foram criados em Chicago, para proteger os sem abrigo e outras pessoas vulneráveis ​​do frio intenso.

O vórtice polar é uma massa gelada de ar que deveria estar por cima do Polo Norte e que desceu para latitudes mais baixas. "Isto deve rivalizar com as maiores vagas de frio, e nós tivemos umas quantas nos últimos anos", disse ao "The New York Times" o especialista de meteorologia Tom Skilling. John Gagan, do Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA, disse que "a intensidade deste ar frio é única nas últimas décadas"

O Estado de emergência foi declarado no estados do Wisconsin, Michigan, Illionois e até nos estados do sul como o Alabama e Mississipi.

As temperaturas baixas podem manter-se até meados de fevereiro ou março, segundo o Centro de Pesquisa Ambiental e Atmosférica de Boston.