Tempestade de granizo invulgar deixa Guadalajara coberta de gelo

A cidade de Guadalajara, no México, foi atingida por uma intensa tempestade de granizo, após a temperatura descer repentinamente dos 22 para os 14 graus.

Seis bairros da cidade mexicana de Guadalajara foram surpreendidos ao acordar, no domingo passado, com as ruas cobertas de gelo. Uma intensa tempestade de granizo atingiu a cidade, entre a 1.50 horas e as 2.10 horas locais, após as temperaturas caírem repentinamente dos 22 para os 14 graus.

A cidade ficou coberta por uma espessa camada de gelo, com cerca de 2 metros de altura, deixando veículos soterrados e 200 casas danificadas, de acordo com as autoridades locais. As autoridades também reportaram inundações e árvores caídas, mas sem registo de feridos até ao momento. Máquinas da proteção civil foram chamadas para limpar as ruas da cidade.

Enrique Alfaro, governador do estado de Jalisco, mostrou-se surpreendido com o fenómeno, descrevendo-o como "incrível". "Granizo a mais de um metro de altura e depois perguntamo-nos se as alterações climáticas são reais. Isto são fenómenos naturais nunca antes vistos", disse Alfaro, segundo a agência de notícias AFP.