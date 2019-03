Tempestade tropical rara formou-se ao largo do Brasil

Hoje às 01:48 Facebook

Uma tempestade tropical rara formou-se no Atlântico Sul, ao largo da costa sudeste do Brasil, e está a localizada a cerca de 440 milhas a nordeste do Rio de Janeiro.

A tempestade tropical Iba é a primeira a ter nome no Atlântico Sul em quase dez anos.

Apenas um furacão foi registado no Atlântico Sul, o furacão Catarina, que atingiu terra na zona de Santa Catarina, no Brasil, como uma tempestade de categoria 1, no dia 27 de março de 2004.

A ausência de ciclones tropicais na região é geralmente atribuída a baixas temperaturas da água do mar e forte vento vertical, segundo Michael Brennan, chefe da Unidade Especialista em Furacões do Centro Nacional de Furacões da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA) dos Estados Unidos.