Sandra Alves Hoje às 14:48 Facebook

Twitter

Partilhar

Ureña é uma cidade venezuelana junto à fronteira com a Colômbia. A população enfrentou, este sábado, os militares com as "armas" que tem: pedras da rua e o desespero de pouco ter para sobreviver. A tensão está a aumentar na Venezuela, perante o bloqueio à entrada da ajuda humanitária.