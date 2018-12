Tentativa de assalto com reféns causa pelo menos 11 mortos no Brasil

Hoje às 14:30 Facebook

Uma tentativa de assalto a bancos com reféns na madrugada desta sexta-feira, em Milagres, uma cidade brasileira localizada no estado do Ceará, causou pelo menos 11 mortos.

O número de vítimas foi confirmado pelo prefeito de câmara do município de Milagres, Lielson Landim, em entrevista à rádio "BandNews".

A polícia militar ainda não identificou todas as vítimas, mas a imprensa local informa que pelo menos cinco reféns, entre eles duas crianças, estão entre as vítimas.

A tentativa de assalto aconteceu por volta de 2 horas da madrugada (4 em Portugal continental) quando um grupo fortemente armado se confrontou com a polícia, fez reféns e iniciou uma troca de tiros que durou pelo menos 20 minutos.

O prefeito de Milagres afirmou que os reféns seriam de duas cidades vizinhas, Salgueiro e Brejo Santo, e que quatro deles eram da mesma família.

"As informações que tenho são de que os reféns foram executados pelos bandidos", afirmou Lielson Landim à radio BandNews.

Já os criminosos teriam sido mortos na troca de tiros com os agentes da polícia.