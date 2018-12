Tentou arranjar microondas da mãe e morreu eletrocutado na véspera de Natal

Hoje às 11:53 Facebook

A véspera de Natal acabou de forma trágica para um rapaz de 14 anos de Moscovo, na Rússia. O jovem queria surpreender a mãe e arranjar o microondas que estava avariado, mas morreu eletrocutado.

Segundo avança o jornal moscovita "Moskovski Komsomolets", o aparelho tinha avariado na semana passado. A mãe do rapaz, uma mulher com 48 anos, colocou o micro-ondas nas escadas do prédio para depois o levar para o lixo.



O rapaz, que nunca fora um aluno brilhante, destacava-se pelas sua habilidades manuais e prontificou-se a surpreender a mãe consertando o eletrodoméstico.

Depois de ter encomendado uma chave de fendas na Internet foi buscar o eletrodoméstico às escadas para o reparar. O que seria uma boa ação, tornou-se num verdadeiro filme de terror. A mãe do rapaz foi surpreendida quando ouviu um grito na sala de estar e quando chegou ao local viu o filho estendido no chão, já inconsciente. Ainda o tentou acordar, mas não conseguiu e chamou uma ambulância.

Quando os paramédicos chegaram à casa da família o rapaz já estava morto. Tudo indica que o jovem foi vítima de uma descarga elétrica.