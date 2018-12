Tentou vender a virgindade da filha de 13 anos por 21 mil euros

Hoje às 18:05 Facebook

Uma ex-modelo russa foi condenada a quatro anos e meio de prisão, por ter tentado vender a virgindade da filha de 13 anos a um milionário.

Munida de um certificado médico e com a ajuda de duas amigas, condenadas em agosto a penas de prisão, Irina Gladkikh voou da cidade de Chelyabinsk até Moscovo, depois de ter acertado o negócio pela Internet com um suposto milionário que iria pagar pouco mais de 21 mil euros para ter relações sexuais com a filha de 13 anos.

"Viemos a Moscovo para nos encontrarmos com um homem rico, para obter uma ajuda financeira, depois de lhe providenciais serviços sexuais com a minha filha", confessou a mulher num vídeo feito pela polícia, depois de esta ter sido detida em janeiro. As autoridades russas descobriram que o negócio estaria a decorrer e colocaram um agente no restaurante onde o primeiro encontro se iria realizar, fazendo-se passar pelo milionário.

Agora, em tribunal, a mulher surgiu envergonhada com o ato e foi descrita, por um amigo, como alguém fútil, com grandes preocupações com a aparências e festas, revela o jornal "Daily Mail".

A menina vive agora com uma avó.