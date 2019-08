Terminam as buscas por português desaparecido na Suíça

Salomão Rodrigues Hoje às 18:08 Facebook

As autoridades suíças diminuíram as buscas no terreno para encontrar o emigrante de 43 anos, natural de Santa Maria da Feira, desaparecido desde o passado dia 29 de julho, naquele país. Os esforços passam, agora, pela investigação dos motivos que poderão estar na origem do desaparecimento.

Ainda não há sinal de Paulo Pinho, desaparecido depois de ter saído para um passeio de BTT em Paccots, cantão de Friburgo, na Suíça.

Nos primeiros dias, as autoridades, auxiliadas por dezenas de voluntários, procederam a buscas intensivas na zona provável do desaparecimento. Mas sem qualquer pista do emigrante, a procura no terreno é, agora, residual.

"De acordo com a polícia, as buscas terminaram e só lá vão esporadicamente. Agora estão a investigar o que pode ter sucedido", explicou, ao JN, Vera Oliveira, irmã de Paulo Pinho.

Diz que as autoridades "não dão novidades", apesar das constantes chamadas. "Continua tudo na mesma como se ele tivesse desaparecido do nada".

Vera Oliveira afirma que a família não encontra explicação para o sucedido. "Por mais que tentemos arranjar uma razão, não encontramos qualquer motivo para o desaparecimento".

"O meu irmão é uma pessoa sem distúrbios, que vivia para os filhos e para a mulher. Nada nos leva a querer que tenha fugido ou desaparecido por vontade própria", diz a mulher, considerando que esse não é um comportamento de Paulo Pinho.

"Não sabemos o que vai na cabeça de cada pessoa, mas pelo que conhecemos do nosso irmão ele não era capaz disso", reiterou.

O homem, casado, pai de duas crianças e com residência em Châtel-Saint-Denis, há dez anos, dirigiu-se até ao local onde começou o seu passeio de BTT na viatura todo-o-terreno. O veículo e os documentos foram encontrados, mas não havia qualquer sinal sobre o seu paradeiro.

Trajeto pequeno e de fácil deslocação

De acordo com informações avançadas pelas autoridades, são muito raros os desaparecimentos no percurso de 17 quilómetros que terá sido percorrido por Paulo Pinho. É o menor trajeto dos três que ali existem, sendo muito popular entre os amantes de trilhos e montanhismo. As buscas pontuais são, agora, efetuadas noutras zonas.