"Terno e carinhoso". A história de Nano, o gato encontrado sem orelhas que procura família

A equipa Animal Recue España encontrou, no passado dia 12 de agosto, em Toledo, Espanha, um pequeno gato, como poucos meses de vida, que tinha as orelhas mutiladas.

A equipa de resgate levou o animal para um centro veterinário. Aí, os médicos conseguiram tratar-lhe as feridas, mas os problemas auditivos, provocados pelos cortes, estavam longe de ser resolvidos. Apesar do estado grave com que foi encontrado, e depois da confirmação de que os cortes foram feitos de forma intencional, os veterinários conseguiram recuperar o animal.

Depois da operação a que foi submetido, o pequeno animal encontra-se a recuperar nas instalações de um centro veterinária perto de Madrid. Agora, a Animal Rescue España está a desenvolver uma campanha nas redes sociais para tentar encontrar abrigo para o animal, descrito pelos voluntários como sendo "terno e carinhoso".

"Neno é um lutador. Todos os dias nos ensina o valor da superação e a eterna inocência dos animais. Continuamos a lutar por eles", escreveu a associação na sua página de Facebook.