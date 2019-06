Theresa May confirma que vai manter-se como deputada após abandonar governo

Hoje às 19:56 Facebook

A primeira-ministra britânica, Theresa May, manifestou esta quarta-feira a intenção de manter funções como deputada na câmara baixa do parlamento após deixar a chefia do Governo, com a eleição de um sucessor na liderança do partido Conservador.

Durante a sessão semanal de respostas aos deputados, May disse que tenciona continuar a representar o círculo eleitoral de Maidenhead, sul da Inglaterra, pelo qual é deputada desde 1997.

Tanto o antecessor David Cameron como Tony Blair abdicaram dos assentos após abandonarem as funções de primeiros-ministros, em 2007 e 2016, respetivamente.

Porém, Gordon Brown manteve-se como deputado durante um mandato inteiro de cinco anos, entre 2010 e 2015, optando no final por não se candidatar à reeleição.

Theresa May formalizou na sexta-feira passada a renúncia à liderança do partido Conservador, cujo sucessor, que deverá ser conhecido no final de julho, terá também direito a chefiar o governo.