A primeira-ministra britânica afirmou, esta terça-feira, que é necessário voltar a adiar a data do Brexit.

Segundo o site "Politico", a conservadora Theresa May quer "um pequeno adiamento" da efetivação do Brexit e já terá falado com Jeremy Corbyn, do Partido trabalhista, para negociarem uma posição comum.

O pedido de uma "curta" extensão do prazo para a saída do Reino Unido da União Europeia já terá sido comunicado a Bruxelas e surge no final de uma reunião de sete horas com os seus ministros.