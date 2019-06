Theresa May: obstinação como forma de vida

Emanuel Carneiro Hoje às 14:46 Facebook

O liberal democrata Nick Clegg alcunhou-a de "donzela de gelo". A frieza não resistiu quando, no mês passado, Theresa May anunciou a demissão do cargo de primeira-ministra, decisão materializada hoje. Na ocasião, permitiu que as lágrimas traduzissem o estado de alma da segunda mulher a chefiar um Governo britânico. Em 1990, Margaret Thatcher também chorou. Apesar da condição de "dama de ferro".

May abandona incapaz de concluir o projeto que seria o de uma vida: conduzir o Reino Unido na saída da União Europeia. Não foi por falta de empenho e de perseverança. Durante quase três anos - assumiu a pasta em julho de 2016 -, lutou por um Brexit acordado com o bloco comunitário. Teve como interlocutores os líderes europeus. Os membros do Parlamento britânico e os do Partido Conservador - no qual começou por envelopar correspondência - abdicaram rapidamente de o ser, preferindo chumbar, por três vezes, o documento assinado com os 27 sem apresentar qualquer alternativa válida ao plano conseguido pela primeira-ministra. E ela desistiu.

