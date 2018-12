Theresa May pede apoio do parlamento ao Brexit na mensagem de Ano Novo

Hoje às 00:38 Facebook

A primeira-ministra britânica, Theresa May, instou o Parlamento a apoiar o acordo sobre o 'Brexit' para permitir ao Reino Unido passar a "uma nova etapa" e superar divisões, numa mensagem de ano novo divulgada pelo seu gabinete.

Mais de dois anos depois do referendo de junho de 2016, a sociedade britânica vive todos os dias divisões sobre a oportunidade e as modalidades da saída do Reino Unido da União Europeia, prevista para março próximo.

"Em 2019, o Reino Unido vai começar um novo capítulo, o acordo do 'Brexi't que eu negocie reflete o voto do povo britânico (...) e nas próximas semanas, os deputados terão que tomar uma decisão importante. "Se o Parlamento apoiar o acordo, o Reino Unido poderá passar a uma nova etapa", disse Theresa May numa mensagem vídeo.

O governo está atualmente a tentar convencer os parlamentares a apoiarem o acordo de saída negociado com Bruxelas, para o qual nenhuma maioria parece desenhar-se. O texto dececiona alguns fervorosos defensores do 'Brexit', que clamam pela separação total do Reino Unido da UE e os que estão contra a saída, que esperam ainda um recuo na decisão.

Theresa May cancelou no último minuto uma primeira votação marcada para dezembro, para evitar uma derrota anunciada, passando-a para a semana que começa a 14 de janeiro.

"Juntos, podemos começar um novo capítulo com otimismo e esperança, temos tudo o que precisamos para prosperar e, se nos unirmos em 2019, podemos transformar o que está à nossa frente em algo que realmente funcione para todos nós ", disse.

Na segunda-feira, um porta-voz da primeira-ministra britânica disse que a governante conversou com líderes europeus durante o período de Natal, no sentido de tentar obter "garantias legais e políticas" sobre o acordo, a fim de tranquilizar os deputados. Os debates sobre o texto serão retomados em 9 de janeiro.