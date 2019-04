Theresa May vai à Irlanda do Norte para o funeral da jornalista Lyra McKee

Hoje às 11:28 Facebook

A primeira-ministra britânica, Theresa May, vai comparecer esta quarta-feira no funeral de Lyra McKee, a jornalista morta durante protestos na Irlanda do Norte por um grupo dissidente do grupo terrorista Exército Republicano Irlandês.

A viagem implica que a primeira-ministra falhe o debate semanal com os deputados da Câmara dos Comuns, sendo substituída pelo ministro do Gabinete, David Lidington.

Lyra McKee, de 29 anos, foi morta por uma bala na quinta-feira enquanto fazia reportagem sobre tumultos em Londonderry, cidade no norte da província britânica a cerca de 100 quilómetros a noroeste da capital, Belfast.

Uma cerimónia religiosa será realizada na Catedral de Santa Ana, em Belfast, onde está prevista a presença também do líder da oposição, o trabalhista Jeremy Corbyn, assim como do presidente e do primeiro-ministro irlandeses, Michael Higgins e Leo Varadkar.

A jornalista norte-irlandesa era editora do portal Mediagazer e autora de vários livros, além de uma ativista dos direitos da comunidade LGBT.

O grupo auto-intitulado Novo IRA (New IRA) assumiu a responsabilidade e pediu desculpa pelo acidente, alegando que McKee foi baleada durante uma intervenção contra "as forças inimigas", forma como se refere à polícia, que efetuava uma rusga em busca de armas.

A polícia deteve dois adolescentes e uma mulher de 57 anos, mas libertou os três sem fazer acusações e continua a procurar uma figura de face coberta filmada a disparar uma pistola.

O novo IRA foi formado por dissidentes opostos ao processo de paz iniciado em 1998, que resultou na extinção do IRA e de outros grupos paramilitares responsáveis por centenas de mortes.

O conflito sectário da Irlanda do Norte entre republicanos (católicos) e unionistas (protestantes) durou cerca de três décadas e fez mais de 3500 vítimas mortais.