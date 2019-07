Tio herói sofreu queimaduras em todo o corpo para salvar sobrinha de 8 anos

Hoje às 17:21 Facebook

Uma menina de oito anos foi salva pelo tio de uma casa em chamas, nos EUA. O jovem de 20 anos não hesitou em enfrentar o fogo para a salvar e acabou por sofrer queimaduras de vários graus no corpo. Ainda assim, "só queria ter a certeza que a conseguia tirar de casa", apesar de se estar a queimar. "Ela é jovem, ainda tem muito para fazer", foi o comentário de Derrick Byrd à televisão CNN.

O incêndio deflagrou na casa da família Byrd, em Aberdeen, no Estado de Washington, EUA, durante a madrugada da passada quinta-feira. Dentro da habitação estavam seis pessoas. O tio apercebeu-se do incêndio quando os sobrinhos começaram a gritar "fogo", num dos andares da casa. Derrick conseguiu tirar os dois sobrinhos pela janela após lhes ter dado indicações, mas a menina teve medo de saltar, segundo revela o canal televisivo.

A mãe de Mercedes, de oito anos, e Derrick tentaram que a menina saltasse, mas com medo não o conseguiu fazer. Sem hesitar, o jovem tio correu para dentro da casa em chamas e só saiu da habitação, depois de encontrar a sobrinha."Apesar de me ter queimado, não estou arrependido", disse Derrick depois de explicar que o mais importante era salvar a sobrinha, sabendo que ele podia morrer.

Apesar de ter ficado ferido com gravidade, o jovem garante que faria tudo de novo se a sobrinha estivesse em perigo. A recuperar no hospital, em Seattle, tem a cara, o pescoço, os braços e as costas cobertos de gaze.

As autoridades encontram-se a investigar qual terá sido a origem do fogo.