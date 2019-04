Tirar selfies com aviões em praia da Tailândia pode valer pena de morte

Hoje às 11:33 Facebook

As autoridades tailandesas estão empenhadas em evitar que os turistas tirem selfies com os aviões que aterram perto da famosa praia de Mai Khao, em Puket. O governo local demarcou uma área de segurança para a zona com penas pesadas para os prevaricadores.

O terminal do aeroporto de Puket, na Tailândia, fica mesmo ao lado da paradisíaca praia de Mai Khao e é um local famoso para quem gosta de tirar selfies, uma vez que os aviões passam muito perto da areia no momento da aterragem.

Apesar de tentador, as selfies são perigosas e as autoridades querem evitar que os turistas se continuem a amontoar na praia só para tirar fotografias com os aviões. Assim, foram proibidas fotografias no local com a justificação de que as mesmas podem distrair os pilotos no momento da aterragem e da descolagem.

Segundo o Wichit Kaeothaithiam, da equipa de segurança daquele aeroporto, a área de segurança vai ser alargada e quem não cumprir as regras pode ter que pagar bem caro. "A pena máxima é a de morte", disse ao jornal "The Bangkok Post".

Além dos turistas que tiram fotos arriscadas, o responsável também se demonstrou preocupado com os uso de drones na região. "As autoridades têm de aplicar rigorosamente as regras de segurança da Organização Internacional da Aviação Civil", sublinhou. Um relatório recentemente publicado, e que aquele jornal tailandês teve acesso, dá conta de vários problemas provocados por drones no aeroporto.

A medida está a ser contestada pelos comerciantes da região que receiam que as novas leis contribuam para a diminuição do número de turistas. "Podem tirar fotografias da praia [numa zona] mais longe da pista, para que as pessoas possam aproveitar a praia sem comprometer a segurança. O turismo e a segurança devem coexistir", reagiu Wichit.