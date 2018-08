Tiros disparados contra a embaixada dos EUA na Turquia

Hoje às 10:10 Facebook

A embaixada dos Estados Unidos em Ancara, na Turquia, foi atacada por pessoas desconhecidas que dispararam contra um edifício, a partir de um veículo, esta segunda-feira de manhã, mas sem causar feridos.

Os tiros, disparados por volta das 5 horas locais (3 em Portugal continental) atingiram uma cabine de segurança e uma janela.

"Podemos confirmar que um incidente de segurança ocorreu na embaixada dos Estados Unidos hoje de manhã", disse David Gainer, porta-voz da missão diplomática, em comunicado.

"Não temos relatos de feridos. Estamos a investigar os detalhes. Agradecemos à polícia turca pela sua rápida resposta", refere o responsável na nota.

O ataque ocorreu num momento de grande tensão diplomática entre Ancara e Washington após a prisão de um pastor protestante dos EUA na Turquia há dois anos, que permanece em prisão domiciliária.

O governo dos EUA impôs sanções a dois ministros turcos e dobrou as tarifas turcas do aço e alumínio, enquanto Ancara respondeu aumentando as taxas entre 10% e 140% para alguns produtos norte-americanos.