Pelo menos 15 pessoas foram baleadas e quatro morreram num tiroteio, este domingo, durante uma sessão de videojogos num centro comercial, na Florida, EUA.

Alguns relatos online dão conta de 15 baleados e quatro mortos (entre eles, um dos suspeitos do tiroteio), as autoridades falam em "várias vítimas" e "várias que foram transportadas" e pedem às pessoas para se afastarem da zona - o centro comercial Jacksonville Landing, nas margens do rio Saint John, em Jacksonville.

A polícia informou, entretanto, que um suspeito já está morto no local, mas ainda não se sabe se haverá um segundo suspeito. As buscas continuam.

O tiroteio ocorreu durante uma prova de qualificação para um torneio de Madden 19, num salão de jogos. Durante o torneio, uma transmissão em streaming capturou o som dos tiros.

Um dos organizadores do evento, citado pela televisão norte-americana CNN, anunciou o tiroteio em massa.

As autoridades informaram que várias pessoas foram encontradas escondidas em zonas fechadas e pede para que permaneçam nesses sítios até que algum agente lá chegue para resgatá-los.