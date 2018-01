Tiroteio em Amesterdão faz pelo menos um morto e dois feridos

Hoje às 19:34, atualizado às 20:05 Facebook

Um tiroteio na zona de Witten, em Amesterdão, provocou a morte a pelo menos uma pessoa e ferimentos em duas outras, anunciou a polícia holandesa.

A origem do incidente ainda não é conhecida, mas as autoridades responderam em massa ao incidente e encontram-se à procura de, pelo menos, um suspeito.

"Tiroteio na rua Grote Wittenburgerstraat: Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas e foram transferidas para hospitais devido aos ferimentos", informa a polícia de Amesterdão numa publicação feita no Twitter cerca das 19.30 horas.

De acordo com as autoridades, as ruas na envolvente estão cortadas e no local já estão as equipas de socorro.

A polícia indica que vai dar "mais informações assim que possível".