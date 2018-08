Tiroteio em casa no Texas faz cinco mortos

JN 16 Maio 2018 às 19:59 Facebook

Um homem entrou numa casa em Denton, no Texas (EUA), e atirou sobre cinco pessoas, tendo disparado sobre si próprio, de seguida. Cinco pessoas morreram e uma está hospitalizada.

Os bombeiros voluntários referiram à NBC 5 que foram chamados por volta das 8.30 horas locais (14.30 horas, em Portugal continental) para um alegado assalto, em Lone Star Park Lane, no Texas. No entanto, antes de chegarem, receberam a informação de que existiriam várias vítimas no interior da casa.

Cinco pessoas foram encontradas mortas, incluindo o atirador. Uma sexta pessoa foi transportada para o hospital universitário Medical City Denton, sem ser conhecida a gravidade do seu estado de saúde.

Decorre uma investigação para descobrir as circunstâncias do sucedido.