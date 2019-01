Pelo menos três mortos e quatro feridos em salão de bowling nos EUA

Hoje às 09:59, atualizado às 11:04 Facebook

Pelo menos três pessoas morreram e quatro ficaram feridas num tiroteio num salão de bowling na Califórnia, EUA.

"Há relatos de um tiroteio com múltiplas vítimas abatidas. A polícia de Torrence está no local", pode ler-se no Twitter daquela força de segurança californiana.

A cadeia de notícias norte-americana cita fonte policial para adiantar que os disparos causaram pelo menos quatro mortos e três feridos.

Os polícias encontraram três homens já sem vida e quatro feridos, dois dos quais foram transportados ao hospital. Os outros dois procuraram ajuda médica por meios próprios.

"A investigação está em curso, por favor mantenha-se afastado daquela zona", acrescenta a polícia de Torrence, que procura identificar os suspeitos do tiroteio, que terá começado após um confronto no interior daquele estabelecimento, por volta das 23.45 horas de sexta-feira à noite (7.45 da manhã de sábado em Portugal continental).

Segundo uma testemunha citada pelo Los Angeles Times, uma "grande discussão" teria estado na origem do tiroteio no Gable House Bowl, na avenida Hawthorne, próximo da cidade de Sepulveda.

De acordo com as autoridades dos Estados Unidos, cerca de 40 mil pessoas foram mortas por armas de fogo em 2017, incluindo suicídios.