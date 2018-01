Polícia confirma 14 mortos em tiroteio numa festa em Fortaleza

Hoje às 16:39 Facebook

Um grupo armado entrou numa festa privada e matou 14 pessoas, na cidade brasileira de Fortaleza, tendo ferido outras seis com gravidade.

A informação sobre os 14 mortos corrige as declarações de uma fonte policial não identificada que, num primeiro momento, anunciou à agência AP a existência de pelo menos 18 mortos resultantes do ataque a uma festa durante a madrugada, no bairro Cajazeiras, na periferia de Fortaleza, uma cidade do Estado de Ceará, no nordeste brasileiro.

"É uma situação criminosa que foi organizada e planeada; situações como esta acontecem em todo o mundo e, desta vez, os serviços de informação não conseguiram evitar", disse o secretário de Segurança Pública do Ceará, André Costa.

De acordo com os relatos dos moradores, que estão a ser citados pela imprensa brasileira, o ataque aconteceu quando alegados membros do gangue Comando Vermelho chegaram, pelas 00.30 horas (03.30 horas em Portugal continental), em três carros, fortemente armados, e começaram a disparar em várias direções antes de entrarem na festa privada onde participavam alguns alegados membros de um outro gangue, o Guardiões do Estado.

Para já, a polícia diz não existir uma ligação entre o crime organizado e o ataque desta madrugada, já que várias vítimas não têm ligação com estes grupos criminosos, estando apenas a divertir-se na festa e, por outro lado, há também várias pessoas que foram alvejadas no exterior do recinto, como um motorista de Uber e o seu passageiro, uma vendedora ambulante de comida e vários menores de idade, incluindo duas adolescentes de 16 anos e uma criança de 12 anos.

O estado do Ceará é o segundo mais violento do Brasil, atrás de Pernambuco.

Os dados oficiais citados pelos jornais brasileiros mostram que do primeiro semestre de 2016 para o mesmo período de 2017, o número de mortos aumentou de 1743 para 2299, uma subida de 31,9%, atribuída à disputa pelo controlo de tráfico de droga.

O ataque desta madrugada é o mais mortífero neste estado brasileiro, suplantando os 11 mortos da chamada "Chacina da Messejana", em 2015.