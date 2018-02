Tiroteio em frente à sede da NSA não terá ligações terroristas

Ontem às 19:09 Facebook

Twitter

O FBI afirmou esta quarta-feira que o tiroteio em frente à sede da NSA, uma das agências norte-americanas de serviços secretos, não parece ter "ligações ao terrorismo".

O tiroteio ocorreu quando um veículo tentou entrar na sede da National Security Agency (que está encarregada, por exemplo, da monitorização das comunicações consideradas perigosas para a segurança dos Estados Unidos).

As três pessoas que se encontravam a bordo do veículo foram detidas, e uma delas foi hospitalizada na sequência do incidente, explicou Gordon Johnson, o agente do FBI encarregado do caso.

"Pouco depois das 7 horas da manhã desta quarta-feira (12 horas em Portugal continental), um veículo tentou entrar sem autorização nas instalações seguras da NSA em Fort Meade, no Maryland", declarou a agência em comunicado, salientando depois que a situação esteve sempre "sob controlo" e que "já não existe qualquer ameaça" à segurança do local.

"Foram disparados alguns tiros (...) Várias pessoas foram transportadas para o hospital, mas os primeiros elementos da investigação não indicam neste momento que os ferimentos se deveram a armas de fogo", salientou a NSA.

Pouco depois do tiroteio, a cadeia de televisão NBC Washington difundiu imagens de um veículo todo-o-terreno SUV preto, com impactos de bala no para-brisas e esmagado contra as barreiras de betão que protegem a entrada no altamente protegido complexo da NSA.

"Podemos confirmar que uma pessoa ficou ferida mas não sabemos em que circunstâncias", indicou um porta-voz de Fort Meade à agência francesa AFP. O complexo militar de Fort Meade, a cerca de meia-hora de carro de Washington, é um dos locais com maiores níveis de segurança nos EUA.

A cadeia de televisão local ABC 7 News deu conta de três pessoas com ferimentos de bala e apenas um suspeito detido.