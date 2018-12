Homem invade missa e faz vários mortos no Brasil

Hoje às 16:14 Facebook

Um tiroteio na Catedral Metropolitana no Centro de Campinas, no Estado de São Paulo, fez seis mortos e três feridos.

De acordo com os Bombeiros, citados pelo portal "G1", o autor dos disparos está entre as vítimas mortais. O homem, que ainda não foi identificado, entrou na igreja e disparou contra oito pessoas que se encontravam a rezar no local, adianta o jornal "Estadão".

Pelo menos cinco pessoas terão morrido na sequência do ataque. Entre as vítimas, além do autor dos disparos, estão mais três homens e uma mulher. Os feridos foram levados para vários hospitais de Campinas.

Na altura do tiroteio, a polícia local estava a responder a um assalto num banco no centro da cidade.

"Não temos informação sobre o mote e sobre quem são as vítimas", explicou aos jornalistas o bombeiro Alexandre Monteiro.