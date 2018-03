Três estudantes feridos em tiroteio numa escola dos EUA

JN Hoje às 13:23, atualizado às 13:50 Facebook

Twitter

Uma escola secundária em Great Mills, no estado de Maryland, nos EUA, foi encerrada na sequência de relatos de um tiroteio no local. Até ao momento, foram reportados três feridos em condição crítica, um deles o atirador.

Tiros foram disparados esta terça-feira numa escola secundária no estado de Maryland, a cerca de 90 quilómetros da capital dos Estados Unidos, pelas 8 horas locais (12 horas em Portugal continental), anunciou o xerife local.

A CNN citou o gabinete de relações públicas do condado de St. Mary que confirmou três feridos, todos eles estudantes (dois rapazes e uma rapariga) e em condição crítica, não havendo até ao momento relatos de mortes.

De acordo com as autoridades citadas pelo "The Washington Post", o atirador, também ele um aluno da escola, está entre os feridos, mas não se sabe ainda a identidade de nenhum deles. Todos foram transportados para o hospital.

O liceu está bloqueado e o "incidente contido", segundo os responsáveis do estabelecimento.

Jonathan Freese, aluno de Great Mills, disse à CNN que estava fechado na sala de aulas de matemática quando a polícia entrou nas salas para evacuar a escola e os alunos foram escoltados para fora do estabelecimento. "Ainda estou a tremer", confessou.

A escola em causa, Great Mills, é frequentada por cerca de 1600 alunos. As autoridades pediram aos encarregados de educação que não se dirijam para o local, mas para o liceu Leonardtown, para onde os alunos vão ser transportados.