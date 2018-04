Mulher morreu após entrar na sede do YouTube e abrir fogo

JN com Lusa Hoje às 21:31 Facebook

Twitter

A sede do YouTube, em San Bruno, na Califórnia (EUA), foi cercada esta terça-feira, depois de relatos de tiros disparados. A suspeita do tiroteio terá disparado contra si mesma, diz a NBC. Há quatro feridos confirmados.

Pelas redes sociais circulam relatos dos trabalhadores que ouviram os tiros e viram os colegas a correr para o exterior do edifício. Várias pessoas foram retiradas do edifício.

A polícia está no local, confirmou que existiu um "atirador ativo" e pediu para que as pessoas se afastem da zona. O administrador da cidade afirmou, entretanto, que não existe perigo para a população.

Há um grande aparato policial no local e a estação de televisão KTVU confirmou, segundo fonte hospitalar, que deram entrada vários pacientes.

Segundo a CBS, o porta-voz do Hospital Geral de São Francisco, Brent Andrew confirmou que chegaram ao hospital vários feridos, mas não indicou um número. O hospital universitário de Stanford confirmou que recebeu "quatro ou cinco" feridos deste incidente.

Em conferência de imprensa, pelas 22.30 horas (em Portugal continental), o chefe da polícia confirma que receberam vários telefonemas de alerta às 12.45 horas locais (20.45 horas em Portugal continental). "Entrámos à procura do possível atirador", confirmou.

Foram encontraram quatro pessoas feridas, cujo estado de saúde ainda não é conhecido, que foram todas transportadas para o hospital. Mais tarde, encontraram "a pessoa" que acham "que possa ser o suspeito, morta, com um ferimento provocado pela própria", confirmou Ed Barberini. No entanto, ainda está a ser confirmado se a morte resultou de suicídio.

Um dirigente autárquico, Connie Jackson, afirmou que tem havido múltiplos telefonemas para o número de urgência, a dar conta de disparos e que a polícia e os bombeiros já responderam.

Imagens vídeo obtidas por um helicóptero de uma estação televisiva mostram agentes da polícia a juntar pessoas fora do edifício e veículos da polícia a rodear a área.

Telefonemas e mensagens de correio eletrónico enviados para representantes da Youtube ainda não foram respondidos.

O cenário ainda está ativo e as autoridades estão a investigar, mas ainda não são conhecidas as razões do sucedido.

A Google, cujo edifício se situa próximo à sede do YouTube, que alberga cerca de 1700 trabalhadore, já reagiu, dizendo que está a colaborar com as autoridades e que divulgarão mais informações assim que seja possível.