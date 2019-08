Tornado no Luxemburgo deixou rasto de destruição

Sandra Alves Hoje às 22:55, atualizado às 23:13 Facebook

Um tornado atingiu os municípios de Bascharage e Petange, no Luxemburgo, esta sexta-feira, deixando um rasto de destruição. Há pelo menos seis feridos.

As imagens impressionam e dão uma ideia da violência dos ventos que soltaram telhas de edifícios, derrubaram estruturas e árvores, causando inúmeros danos e prejuízos.

O serviço de proteção civil do Luxemburgo confirmou em comunicado, cerca das 20 horas, que um tornado atingiu os municípios de Bascharage e Petange, pelas 17.30 horas. Informou ainda que seis pessoas ficaram feridas.

Após o tornado, várias estradas ficaram intransitáveis devido à queda de estruturas e árvores. Há ainda registo de muitos edifícios danificados, com vidros partidos e destelhados.

Na sequência do agravamento do estado do tempo durante a tarde, os serviços meteorológicos elevaram o nível de alerta de amarelo para laranja até às 21 horas.