Torre a arder assusta em Manchester

Um incêndio deflagrou este sábado num prédio de apartamentos, com 12 andares, em Manchester, no Reino Unido. Os bombeiros já controlaram as chamas.

Os bombeiros de Manchester, em Inglaterra, já deram por controlado o incêndio que deflagrou num edifício de 12 andares de habitação social. O fogo deflagrou no nono andar do bloco residencial e desconhece-se, por enquanto, como terá começado.

Segundo a deputada britânica Lucy Powell, o edifício foi evacuado em segurança. "Paramédicos e outros elementos estão no local para assistir os afetados mas não há conhecimento de feridos graves", acrescentou.

O serviço de combate a incêndios e resgate da zona metropolitana de Manchester (centro/norte de Inglaterra) indicou nas redes sociais que o fogo "está controlado", ainda que se tenha alastrado do nono andar para outros pisos.

Uma pessoa foi levada para o hospital para ser atendida por inalação de fumo.

No combate ao incêndio no prédio da rua Joiner, no bairro Northern Quarter, participaram 12 camiões cisterna.

Várias ruas adjacentes à rua Joiner foram cortadas pela polícia.

A 14 de junho morreram 71 pessoas na zona oeste de Londres no incêndio de um bloco de 24 andares (de habitação social).

Na altura foi identificada a causa do fogo: um frigorífico defeituoso. No entanto, o fogo alastrou de forma muito rápida devido a um revestimento inflamável que cobria o edifício, propriedade das autoridades locais de Kensington e Chelsea.

Uma investigação posterior - lançada pelas câmaras municipais e juntas de freguesia de todo o Reino Unido -- revelou que a maioria dos blocos que são propriedade municipal não cumpre os requisitos mínimos anti-incêndios.