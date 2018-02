Torturam duas crianças em ritual de vodu nos EUA

Hoje às 17:15, atualizado às 17:18 Facebook

Duas mulheres são acusadas pela polícia norte-americana de torturarem duas crianças, uma menina de cinco anos e um menino de oito, em rituais de vodu, por estas estarem "possuídas por espíritos maus", em East Bridgewater, no estado do Massachusetts.

Segundo o "Boston Globe", as duas crianças foram entregues às duas mulheres pela própria mãe, Rachelle Eddins, que é de origem haitiana e acredita no rituais do vodu.

Os documentos da polícia fazem uma descrição dos maus-tratos infligidos às crianças e que deixaram a menina com marcas irreversíveis no corpo, onde se incluem ameaças de decapitação com um machete, queimaduras com fogo e cortes na pele efetuados com a ajuda da mãe. A menina contou ainda que lhe derramaram uma substância parecida com sumo de limão nos olhos e que lhe dificultaram a respiração com um pau na garganta.

O caso foi descoberto em janeiro quando a polícia de East Bridgewater foi chamada por familiares das crianças para investigar o seu bem-estar. No apartamento partilhado pelas curandeiras Peggy Lee LaBossiere, 51 anos, e a sua irmã Rachel Hilaire, de 40 anos, encontraram a menina com marca de queimaduras no rosto.

A mãe das crianças, que também estava no local, terá afirmado que a filha tinha acordado assim, mas mais tarde acrescentou aquelas eram as marcas dos "maus espíritos" a saírem do corpo da menina. Nessa altura, a criança conseguiu explicar aos agentes alguns dos maus-tratos de que ela e o irmão tinham sido vítimas durante cinco dias.

Peggy Lee admitiu à polícia que ela e irmã deram "banhos de purificação" à criança enquanto rezavam e afirmou que as crianças ficam suscetíveis a queimaduras quando os espíritos abandonam os seus corpos. No entanto, negou ter ameaçado os meninos com uma faca ou cortes.

As duas mulheres foram detidas e a mãe das crianças internada num hospital psiquiátrico, para receber tratamento.

Outros praticantes de vudu e uma estudiosa do fenómeno garantiram ao "Boston Globe" que estes atos não representam o que é, na verdade, a tradição do vodu haitiano.