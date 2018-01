Torturou, prendeu e deixou morrer à fome filha adoptiva de 16 anos

Hoje às 12:06 Facebook

Twitter

Um novo caso de crueldade contra crianças está a comover os EUA. Uma mulher foi condenada a três prisões perpétuas, sem possibilidade de liberdade, por ter torturado e sequestrado a filha, de 16 anos, que acabou por morrer.

Em dezembro, um tribunal do estado do Iowa, nos EUA, considerou que Nicole Finn, de 43 anos, era a culpada dos crimes de homicídio, rapto e de colocar crianças em risco, depois de ter dado como provado que a mulher deixou a filha Natalie, que na altura pesava apenas 38 quilogramas, morrer à fome em casa.

Na sexta-feira, o mesmo tribunal deu como provada as primeiras suspeitas, condenando também o seu companheiro, Joseph Finn, que se encontra detido, e que vai conhecer a pena em abril. O caso está a ser marcado por grande revolta, deixando as autoridades em alerta pelas semelhanças que apresenta com a "casa do terror" na Califórnia, onde um casal deixou à fome 13 filhos.

Cenário de terror na "casa da morte"

O departamento de Polícia de Polk recebeu uma chamada e dirigiu-se à casa de Nicole Finn. Quando lá chegou depararam-se com um verdadeiro cenário de terror. Natalie, filha adotiva de Nicole, apresentava avançados sinais de desnutrição e estava desmaiada na casa de banho. Quando foi encontrada usava apenas uma fralda para adultos.

A rapariga foi de imediato levada para o hospital onde, apesar das várias tentativas de reanimação, acabaria por morrer. A mãe foi prontamente detida. A mulher terá mantido a filha fechada durante meses, privando-a de comida até morrer.

Durante o julgamento, ficou provado que mantinha três dos cinco filhos fechados num quarto sem qualquer mobília e sem acesso regular a comida ou casa de banho. Por vezes, as crianças tinham de saltar pela janela de casa para pedir comida aos vizinhos, conta o jornal "Independent".

Segundo o "Des Moines Register", uma outra filha diz ter bebido água da sanita por estar com sede e não ter outro sítio para beber água e, no dia anterior à sua morte, a irmã mais nova deu um banho de esponja a Nicole a partir de uma caixa de areia para gato.

Defesa tentou demonstrar problemas psiquiátricos

Os advogados da mulher tentaram demonstrar que a cliente não tinha consciência da criminalidade dos seus atos. Mas as perícias levadas a cabo pelas autoridades demonstraram o contrário.

A autópsia realizada pelas autoridades provou que a rapariga morreu em consequência de uma falha cardíaca devido a problemas de desnutrição. Os médicos explicaram que terá passado várias horas fechada sem acesso a comida.

O "The Sun" adianta que quando a rapariga ficou sem conseguir andar, por estar demasiado fraca, a mulher castigou-a, privando-a de comer.

Em consequência deste caso, uma assistente social foi despedida, por ter ignorado os sinais de maus-tratos e recusado retirar o poder parental à mãe. "Em 18 anos como procurador, este é o pior caso que alguma vez vi", afirmou o procurador assistente do condado de Polk, Bret Lucas.

A juíza Karen Romano, que conduziu o processo, no momento em que encerrou o caso disse estar surpreendida com a violência do mesmo. "O tribunal não é capaz de imaginar o trauma sofrido pelas crianças", disse.