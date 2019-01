Trabalhador da construção civil destrói hotel por ter salário em atraso

JN Hoje às 12:25 Facebook

Um trabalhador da construção civil destruiu a receção do hotel Travelodge, em Liverpool, Inglaterra, com uma escavadora, por ter o salário em atraso.

O operário invadiu e destruiu a área de receção do hotel Travelodge, em Liverpool, por ter a receber 600 libras (cerca de 680 euros) de salário em atraso.

A disputa laboral com o empreiteiro da obra levou o trabalhador a conduzir uma escavadora em direção à entrada do hotel, na segunda-feira ao início da tarde, destruindo tudo à passagem do veículo. Depois, abandonou a escavadora e fugiu.

"Estava tudo foi concluído, colocamos a última peça, limpamos e certificamos que tudo estava perfeito", disse o técnico Samuel White, 24 anos. A destruição continuou por "uns bons 20 ou 30 minutos", acrescentou.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o veículo a invadir o hotel.

Depois de ter deixado um rasto de destruição, com vidro e aço partidos, o homem foi visto a entrar num táxi. A polícia está a investigar, segundo a BBC.

Na sequência da destruição da entrada do hotel, um homem foi assistido no local devido a uma irritação nos olhos causada pela exposição ao diesel.