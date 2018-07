Traficante de armas e drogas tinha identificação com o nome "Corleone"

JN 29 Abril 2018 às 13:40 Facebook

Twitter

Um traficante de drogas e armas britânico que comandava uma organização inspirada em criminosos reais, mas também ficcionais, foi condenado a nove anos e três meses de prisão. Entre os objetos apreendidos, estava uma carta de condução com o apelido "Corleone", a família mafiosa ficcional que protagoniza a trilogia cinematográfica "O Padrinho".

A sentença foi conhecida agora, mas a história de Oluwatobi Sunmonu, de 26 anos, começou a desmoronar-se a 20 de maio de 2017, quando a Polícia Metropolitana de Londres entrou num quarto do Queens Hotel Bayswater e encontrou quatro sacos fechados com cinco pistolas, uma arma semiautomática, um silenciador, munições, componentes de munições, bem como cocaína e heroína.

Nesse quarto, que durante um ano e cinco meses foi o quartel-general da rede criminosa, as autoridades encontraram um livro que descrevia a atuação de um grupo ligado ao crime organizado em Nova Iorque nos anos 1980 e no qual Sunmonu se tinha inspirado para organizar o seu trabalho ilegal. A influência foi tão forte que batizou o seu grupo com o nome do livro: "A Equipa Suprema".

Em comunicado, a Polícia revela que o negócio do grupo tinha duas áreas de atuação distintas: o tráfico de droga, cujas doses eram divididas naquela quarto de hotel, e a venda de armas, que eram entregues na casa do principal suspeito, em Islington, e depois distribuídas a gangues. Juntamente com Oluwatobi Sunmonu, foram detidas e condenadas duas mulheres, Toni Ferry e Iyisha Levine, que ajudavam a coordenar o negócio.

Em tribunal, o principal suspeito deu-se como culpado, mas as duas mulheres afirmaram-se inocentes, apesar de terem sido condenadas a penas de prisão de cinco (para Levine) e 13 anos (para Ferry). "Sunmonu era o chefe desta organização e comparava-se a gangsters da vida real como a ficcionais enquanto distribuía drogas e armas de fogo em Londres", explicou o detetive da Polícia Metropolitana Mark Attridge.