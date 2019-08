Traficante que tentou escapar da prisão disfarçado de mulher encontrado morto na cela

Hoje às 14:22 Facebook

Clauvino da Silva, líder de um gangue brasileiro, de 42 anos, foi encontrado morto na cela, esta terça-feira, numa prisão do Brasil.

O recluso, que tentou fugir do Complexo Penitenciário de Gericinó vestido de mulher, foi encontrado morto, na manhã desta terça-feira, na sua cela na prisão de segurança máxima Bangu 1. Segundo a Secretaria de Estado de Administração Prisional do Brasil, Clauvino da Silva, de 42 anos, conhecido como "Baixinho", ter-se-á enforcado com um lençol.

Clauvino, líder de um gangue brasileiro, foi apanhado por guardas prisionais, no sábado, quando tentava escapar da cadeia vestido com as roupas da filha que o tinha ido visitar, disseram as autoridades.

Segundo a imprensa brasileira, o traficante de Angra dos Reis tentou fugir da cadeia Gabriel Ferreira Castilho, no Rio de Janeiro, mas foi apanhado por agentes da guarda prisional na portaria do estabelecimento.

Clauvino da Silva cumpria uma pena de 73 anos e 10 meses de prisão e, segundo a imprensa brasileira, foi um dos 31 presos que fugiram pelo esgoto do Instituto Penal Vicente Piragibe, no Complexo de Gericinó, em fevereiro de 2013.

Foi apanhado logo após a fuga, em Angra dos Reis.