Três adultos e dois menores mortos a tiro em São Paulo a partir de carro

Cinco pessoas, entre as quais uma criança de 12 anos e um adolescente de 15, foram mortas a tiro no sábado, em São Paulo, Brasil, por quatro homens que ainda não foram identificados.

Segundo fonte da Polícia Civil do Estado da Baía, nordeste do Brasil, além dos cinco mortos, uma sexta pessoa foi atingida pelos tiros e ficou em morte cerebral, ainda que permaneça internada no hospital.

Os ataques ocorreram no sábado à noite, quando quatro homens dispararam do interior de um carro contra um adolescente de 15 anos, numa rua central da cidade Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador, a capital regional da Baía.

De seguida, os atiradores deslocaram-se desde o centro até um bairro a cerca de quatro quilómetros, onde abriram fogo contra outras cinco pessoas, entre elas uma rapariga de 12 anos e um adolescente de 19, bem como a tia de ambos.

Outros dois homens, com 23 e 36 anos, foram também atingidos pelos disparos, referiu a fonte, acrescentando que estas vítimas ainda foram hospitalizadas mas acabaram por morrer.

O responsável policial do bairro explicou que as autoridades ainda não conseguiram identificar os autores dos ataques, nem tampouco os motivos dos crimes. "Os agentes estão a investigar os ataques mas, até agora, não há causas aparentes para a ocorrência", acrescentou.

De acordo com a Polícia Militarizada da Baía, um dos Estados mais violentos do Brasil, foram realizadas hoje patrulhas e rondas em busca dos atiradores, mas nenhum foi localizado.

A cidade Lauro de Freitas está na lista dos municípios mais violentos do gigante país sul-americano, e conta com uma média de 99,2 mortes violentas por cada 100 mil habitantes, segundo dados oficiais.