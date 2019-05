Hoje às 19:07 Facebook

O Woluwe Shopping Center e outros dois centros comerciais foram evacuados, esta sexta-feira, após alerta de bomba na Bélgica.

Segundo a televisão RTL, as evacuações decorreram sem incidentes e as autoridades estão neste momento no local a investigar o caso.

Além do Woluwe Shopping Center, foi evacuado o Docks Bruxsels, também em Bruxelas, e o Westland Shopping, que se situa noutra cidade belga, Anderlecht.