Três crianças viviam numa caixa junto a fezes e entulho há 4 anos

Um casal foi preso na Califórnia, esta quarta-feira, depois de os seus três filhos terem sido encontrados a viver numa caixa, no meio de entulho e fezes humanas, numa propriedade que parecia abandonada.

As autoridades locais, segundo a CNN, estavam a investigar, esta quarta-feira, a zona de Joshua Tree, onde sabiam existir uma propriedade que parecia abandonada, quando descobriram uma caixa retangular, feita de madeira (com cerca de 6 metros de comprimento, 1 metro de altura e 3 metros de largura), ocupada por três crianças de 11, 13 e 14 anos.

A propriedade, onde estavam cerca de 30 gatos, não teria luz nem água e à volta existiam vários buracos, lixo e fezes. "As vítimas foram encontradas com uma quantidade inadequada de comida e num ambiente inadequado e inseguro", escreveram as autoridades - que acreditam que a situação decorria há cerca de quatro anos -, em comunicado.

Os pais das crianças - Mona Kirk, de 51 anos, e Daniel Panico, com 73 anos -, considerados suspeitos, foram detidos por crueldade intencional aplicada a crianças. Os menores foram entregues aos Serviços de Crianças e Família e Mona e Daniel terão de pagar uma fiança de 100 mil dólares (cerca de 82 mil euros) se quiserem sair em liberdade.