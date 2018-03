Três jovens atacam com lixívia colega com Síndrome de Asperger

Hoje às 11:42 Facebook

Twitter

Três alunas atiraram lixívia contra um colega de 15 anos com Síndrome de Asperger, na passada terça-feira, em León, Espanha. O menor sofreu lesões num olho e a Guarda Civil está a investigar o caso.

Segundo a denúncia feita às autoridades, as adolescentes pegaram na lixívia que estava num carrinho de limpeza e atiraram-na contra a cara do colega. Quando este se protegeu, despejaram o resto do produto químico sobre a cabeça do rapaz de 15 anos.

A agressão ocorreu na sala de aula, mas antes, as três adolescentes já o tinham perseguido no exterior. Depois do ataque, o estudante dirigiu-se à secretaria, onde lhe limparam os olhos com soro e não com água, evitando que o rapaz ficasse cego.

Os professores ligaram para o 112 e o rapaz agora encontra-se sob observação no hospital, tendo sofrido lesões num olho.

A direção do colégio ainda não proferiu declarações sobre o assunto, revela a televisão espanhol "Telecinco".

A Síndrome de Asperger, distúrbio relacionado com o autismo, é uma perturbação neurocomportamental genética que se manifesta na interação social, no comportamento e na comunicação.