Três meses de prisão por apalpar mulher no autocarro

Hoje às 14:43 Facebook

Twitter

Um homem que apalpou o rabo de uma mulher num autocarro de Paris foi condenado a três meses de prisão, na primeira aplicação em França de uma nova lei contra o assédio sexual. Foi também multado por comentários sobre o corpo da vítima.

O caso aconteceu quando o homem, com cerca de 30 anos e em estado de embriaguez, entrou num autocarro em hora de ponta. Apalpou a mulher e fez um comentário sexual sobre o seu corpo, tendo depois sido retido dentro do veículo pelo motorista, que chamou a polícia.

Na sentença do tribunal de Evry, no sul da capital francesa, o juiz considerou o ato como uma agressão sexual e multou o homem em 300 euros pelo comentário ofensivo. Esta é a primeira aplicação de uma nova lei que criminaliza alguns tipos de comentários e de assédio nos espaço públicos. A ministra da Igualdade de Género, Marlène Schiappa, uma das promotoras da legislação, já louvou a ação do motorista e a sentença do tribunal.