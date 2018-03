Três mortos e 21 feridos em colapso de edifício na Polónia

Hoje às 13:58 Facebook

Pelo menos três pessoas morreram e outras 21 ficaram feridas no colapso de um edifício de três andares em Poznan, provavelmente na sequência de uma explosão de gás, revelou a corporação de bombeiros da cidade do oeste da Polónia.

"Tirámos dos escombros três corpos sem vida. Vinte e uma pessoas ficaram feridas, das quais três com gravidade", disse à agência France-Presse o porta-voz dos bombeiros de Poznan, Slawomir Brandt.

O acidente ocorreu às 7.50 (menos uma hora em Portugal continental) e, de acordo com a polícia de Poznan, poderá ter sido causado por uma explosão de gás.

O chefe dos bombeiros, Andrzej Bartkowiak, admitiu a existência de uma pessoa soterrada, pelo que prosseguem as buscas.

Foi aberta uma investigação para apurar as causas do colapso do prédio.