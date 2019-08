Três mortos em queda de avião nos Alpes suíços

Hoje às 18:15 Facebook

Três pessoas, entre as quais um bebé, morreram este domingo quando um pequeno avião de turismo se despenhou em Simplon, nos Alpes suíços.

O aparelho, do tipo Piper, descolou às 9 horas locais (8 horas em Portugal continental) do aeródromo do cantão de Vaud com destino a Itália, mas caiu hora e meia depois perto de Simplon, que fica a 2000 metros de altitude, incendiando-se em seguida.

De acordo com a equipa de resgate, três pessoas morreram, um piloto e dois passageiros, dos quais um bebé.

Não foi ainda possível identificar as vítimas.

Entretanto, foi aberta uma investigação para a apurar as causas do acidente.