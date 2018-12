Três mortos, incluindo duas crianças, em incêndio num prédio em França

Ontem às 23:01 Facebook

Três pessoas, duas meninas de três e sete anos e uma jovem de 20, morreram na noite desta quinta-feira, num incêndio que deflagrou num prédio na cidade de Paul-Eluard Bobigny, Seine-Saint-Denis, na região Île-de-France, em França.

Três outros adultos foram hospitalizados com urgência, devido a queimaduras e intoxicações. Outras duas pessoas tiveram ferimentos ligeiros.

Às 23 horas locais (22 horas em Portugal continental), cerca de cem bombeiros estavam no local a combater o fogo. O incêndio deflagrou num apartamento de 100 metros quadrados, localizado no primeiro andar, e alastrou a outros apartamentos.

O fogo não atingiu nenhum dos outros 18 andares do edifício. Os restantes inquilinos ficaram confinados a uma área de segurança, mas não foram evacuados. A origem do incêndio permanece desconhecida.

Segundo o jornal francês "Le Parisien", o prefeito da cidade está no local do incidente. O mesmo jornal avança que um outro incêndio já havia deflagrado há alguns meses no sétimo andar do mesmo edifício "O problema é que não há manutenção no prédio ", lamentou um residente em declrações à imprensa.