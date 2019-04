Três mulheres nuas desencadeiam perseguição policial durante uma hora

Hoje às 16:51 Facebook

As autoridades norte-americanas perseguiram durante cerca de 40 quilómetros três mulheres que foram avistadas sem roupa, a aplicar protetor solar, numa estação de serviço. Quando foram abordadas pelas autoridades as mulheres ameaçaram os agentes com tacos de basebol.

Segundo escreve o jornal "The Guardian", um agente da patrulha rodoviária da Flordia abordou as três mulheres que estavam sem roupa numa estação de serviço. As mulheres, que prontamente se vestiram, explicaram que estavam hospedadas na casa de um familiar, mas acabaram expulsas de casa depois de uma discussão.

No entanto, de acordo com o "Tampa Bay Times", as mulheres entraram num carro e desencadearam uma perseguição policial que se estendeu por mais de uma hora, onde conduziram na faixa da estrada errada, tentaram abalroar o carro da polícia e ameaçaram um dos agentes com um taco de basebol.

A perseguição apenas terminou quando a polícia conseguiu estourar um dos pneus e atingir o carro das mulheres repetidamente,

A condutora foi identificada como Oasis Shakira McLeod, de 18 anos de idade, e as duas outras mulheres são Jeniyah McLeod e Cecilia Eunique Young, de 19 anos. As três enfrentam acusações que incluem agressão agravada contra a polícia.